Πάνω από 7.000 ευρώ η λεία του 26χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο «φως» το newsit.gr, αποτυπώνει την δράση του και τον αδίστακτο τρόπο με τον οποίο ακινητοποιούσε τα θύματά του, για να τους αρπάξει κοσμήματα και χρήματα.

Στο βίντεο που σας εξασφαλίσαμε, φαίνεται μία από τις ληστείες που έκανε ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, με θύμα και αυτήν την φορά μία ηλικιωμένη. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο γυναίκα περιμένει ανυποψίαστη το ασανσέρ, και με το που μπαίνει μέσα, ο δράστης κατεβαίνει γρήγορα τις σκάλες και εισβάλει. Στη συνέχεια ο νεαρός άρπαξε τα κοσμήματα που φορούσε η ηλικιωμένη και τράπηκε σε φυγή.

Από την έρευνα που έγινε, αποδείχθηκε πως ο 26χρονος λήστεψε τουλάχιστον 4 ηλικιωμένες από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουλίου. Ο δράστης επέλεγε κυρίως περιοχές γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με την χρήση βίας, τους έκλεβε χρήματα και κοσμήματα.



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Η λεία του εκτιμάται πως ξεπερνά τα 7.000 ευρώ.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή των Συκεών, με τους αστυνομικούς να του ζητούν να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος να αρνείται.

Για να γλιτώσει την σύλληψη, δεν δίστασε να επιτεθεί και στους αστυνομικούς. Εν τέλει συνελήφθη και μεταξύ άλλων κατηγορείται και για αντίσταση και απείθεια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

To άρθρο Θεσσαλονίκη: Έστησε «καρτέρι» σε ηλικιωμένη μέσα σε πολυκατοικία για να την ληστέψει – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr