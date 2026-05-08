Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έστησαν καρτέρι και πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο – Έσπασαν τα τζάμια και συνελήφθησαν

Μία απερίσκεπτη πράξη έκαναν χθες τα ξημερώματα (7/5/2026) δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι επιτέθηκαν σε λεωφορείο πετώντας πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να κινδυνέψει ο οδηγός.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η επίθεση έγινε στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη όταν γύρω στις 04:30 το λεωφορείο της νυχτερινής γραμμής του ΟΑΣΘ έβγαινε από τον σταθμό. Οι δύο ανήλικοι φαίνεται αν είχαν στήσει καρτέρι και να πέταξαν πέτρες προς το όχημα.

Από τις πέτρες έσπασαν τζάμια του λεωφορείου, ενώ αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα και να συλλάβουν τους δύο ανήλικους.

Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 15χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.