Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές του ΑΠΘ – 6 τραυματίες, δείτε βίντεο

Σκηνές ακραίου μίσους και βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση).

Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να κυνηγούν τους φοιτητές οι οποίοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν.

Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν και καπνογόνα, προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 6 άτομα ελαφρά, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ΑΠΘ προσπαθώντας να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης.