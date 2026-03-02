Θεσσαλονίκη: «Αν δεν επεμβαίναμε έγκαιρα ίσως και να μην ήταν ζωντανή» λέει ο αστυνομικός που έσωσε την 38χρονη

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έσωσαν την τελευταία στιγμή τη ζωή γυναίκας που έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης από τον σύντροφο της. Αστυνομικός που μπήκε στο διαμέρισμα και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα μιλάει στο newsit.gr περιγράφει όσα έγιναν και συγκλονίζει.

Όλα έγιναν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Άμεση Δράση έλαβε κλήση απο άνθρωπο που ανέφερε ότι υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε διαμέρισμα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα είδαν τον 34χρονο πάνω απο την 38χρονη σύντροφο του που ήταν εμφανώς τραυματισμένη και τον ακινητοποίησαν.

Ο σύντροφος της την είχε χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές και ξύλα, ενώ την είχε χτυπήσει ακόμα και με πιρούνι. Οι αστυνομικοί βρήκαν 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και το πιρούνι με το οποίο χτύπησε τη γυναίκα. Η 38χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Ο ειδικός φρουρός Γιώργος Παπαγεωργίου που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, είναι ένας απο τους αστυνομικούς που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να σώσουν την άτυχη γυναίκα. Ο ίδιος μιλάει στο newsit.gr για όσα έγιναν:

«Το κέντρο Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση στις 08:06 το πρωί απο κάποιον ένοικο ή γείτονα της πολυκατοικίας και μεταβήκαμε στο σημείο στις 08:12. Στο ισόγειο της πολυκατοικίας ακούσαμε φωνές και βογγητά απο την παθούσα. Για καλή μας τύχη η πόρτα ήταν ανοιχτή και δεν χρειάστηκε παραπάνω χρόνος για να την ανοίξουμε και να μπούμε μέσα και να έχουμε άμεση επέμβαση στο σημείο. Φτάνοντας μέσα στον χώρο της οικείας, είδαμε στην κουζίνα το θύμα μαζί με τον δράστη μαζί με τη νύφη της και τα ανήλικα παιδιά της. Ο δράστης τους είχε όλους καθισμένους στο πάτωμα. Το θύμα ήταν μέσα στα αίματα, με μώλωπες και στο σπίτι είχε παντού κηλίδες αίματος», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Καλέσαμε αμέσως ενισχύσεις και ήρθε ο έτερος σταθμός Λευκού Πύργου όπου συνέδραμε στη σύλληψη του δράστη και στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η νύφη της γυναίκας μας ενημέρωσε πως την είχε πρώτα στο δωμάτιο και τη χτυπούσε εκεί και μετά την μετέφερε στην κουζίνα και πως τη χτυπούσε όλο το βράδυ. Όταν μπήκαμε η γυναίκα ήταν στο πάτωμα και αυτός απο πάνω της και της σκούπιζε τα αίματα για να μη δούμε πως την έφερε σε αυτό το σημείο. Εμείς μόλις είχαμε φτάσει είχαμε φωνάξει να μας ανοίξουν. Προβήκαμε στη σύλληψη του δράστη, αντιστάθηκε και μας ανέφερε ότι δεν το έκανε αυτός και πως ήρθε χτυπημένη στο σπίτι».

Η νύφη του θύματος μας ανέφερε ότι τη χτυπούσε με σιδερένιες ράβδους και με μία ξύλινη, πιθανόν σκουπόξυλο, ενώ βρέθηκε και πιρούνι στην τσέπη του. Η γυναίκα είχε σοβαρούς μώλωπες στο κεφάλι και στα μάτια και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αυτός μιλούσε στη γυναίκα του στα τούρκικα και της έλεγε να μην πει τίποτα, ενώ απειλούσε και την άλλη γυναίκα να μη βγει να ζητήσει βοήθεια. Αν δεν ήταν έγκαιρη η επέμβαση μας στο σημείο πιστεύω ότι η γυναίκα ίσως και να μην ήταν στη ζωή. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή του κόσμου. Είτε είναι μάρτυρας σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας καλό θα είναι να καλούν άμεσα την αστυνομία για να μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Κάθε λεπτό που περνάει είναι σημαντικό ώστε να σώσουμε μια ζωή».

Η σύζυγος του αδελφού της 38χρονης μιλάει στο newsit.gr και δίνει τη δική της εκδοχή: «Δεν τα είδα όλα εγώ γιατί ήμουν με τα παιδιά μου σε άλλο δωμάτιο. Κάποια στιγμή με φώναξε να πάω κοντά. Κι εγώ φοβόμουν να δω. Ήταν πολύ χτυπημένη. Δεν ξέρω τι έπαθαν. Δεν έμεναν μαζί μου. Τις τελευταίες τρείς μέρες ήρθαν σε μένα για να με βοηθήσουν με τα παιδιά μου. Δεν γνωρίζω αν μάλωναν γενικά.

Ήρθε η αστυνομία και είδε την κουνιάδα μου, εμένα και τα παιδιά μου και πήραν αυτόν με χειροπέδες. Μακάρι να τα καταφέρει η νύφη μου, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτός δεν είναι κακός άνθρωπος γενικά, θέλει πάντα το δίκαιο. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι κακό η κουνιάδα μου αλλά τον θύμωσε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι άδικος άνθρωπος. Αυτοί ξέρουν γιατί μάλωσαν. Αυτός πάντως την αγαπούσε και δεν το έκανε επίτηδες. Την αγαπούσε απο μικρή. Μάλιστα τώρα μου είπε αυτός ότι πονάει και ο ίδιος για αυτό που της έκανε».

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διενεργεί την προανάκριση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

To άρθρο Θεσσαλονίκη: «Ο 34χρονος την χτυπούσε όλο το βράδυ με σιδερένιες ράβδους» λέει ο αστυνομικός που έσωσε την 38χρονη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr