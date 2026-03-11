Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα – Στο νοσοκομείο δύο 19χρονοι, διασωληνωμένος ο ένας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα, ο ένας σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τη 1 το βράδυ (11.03.2026) στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κολώνα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν οι δύο 19χρονοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τους δύο νεαρούς.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας από τους 19χρονους νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος ενώ ο δεύτερος με ελαφρές κακώσεις.