Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 24χρονης από λεωφορείο – Νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» με κάταγμα στο πόδι

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06.06.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη που διέσχιζε τον δρόμο, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Το τροχαίο έγινε λίγα λεπτά μετά τις 06:20 το πρωί, όταν η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, σε σημείο που δεν είχε ούτε διάβαση ούτε φανάρι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η 24χρονη κοιτάζει τον δρόμο, βλέποντας το λεωφορείο και εκτιμώντας πως θα προλάβει να περάσει απέναντι. Εν τέλει το λεωφορείο την χτύπησε και την παρέσυρε μέτρα μακριά, πριν η νεαρή προλάβει να πατήσει στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/troxaio-thessaloniki.mp4

Στα επόμενα δευτερόλεπτα φαίνεται ο οδηγός να ακινητοποιεί απότομα το λεωφορείο, προσπαθώντας να καταλάβει το τι έχει συμβεί και σε τι κατάσταση είναι η 24χρονη.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν στο σημείο κοιτώντας σοκαρισμένη την 24χρονη να κείτεται στο οδόστρωμα. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας κάταγμα στο πόδι.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25, νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ’ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».

To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 24χρονης από λεωφορείο – Νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» με κάταγμα στο πόδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr