Θεσσαλονίκη: «Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι» λέει η Πρυτανεία – 309 προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Δύσκολη νύχτα πέρασε η Θεσσαλονίκη, καθώς η Εγνατία Οδός στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.

Ολα ξεκίνησαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.02.2026) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Έντονες αντιδράσεις από την Πρυτανεία και την Αστυνομία.

Συνολικά, από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια, έγιναν 309 προσαγωγές. Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. Ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Παράλληλα, μια 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από χρήση χημικών, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν επίσης σοβαρές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν το συγκεκριμένο πάρτι είχε λάβει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή του.

Πρυτανεία: Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι

Με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές αρχές, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδεις για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Ένωση Αστυνομικών: «Μετατρέπουν τους χώρους των πανεπιστημίων σε ορμητήρια δολοφονικών ενεργειών»

Ανακοίνωση για τα επεισόδια εξέδωσε και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι να μετατρέπουν τους χώρους των πανεπιστημίων σε ορμητήρια δολοφονικών ενεργειών.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.

Νωρίς το πρωί τα συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης ρίχτηκαν στη μάχη για την αποκάθαρση του οδοστρώματος στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.