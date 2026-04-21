Θεσσαλονίκη: «Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις, προσοχή στο πλύσιμο των αυλών», προειδοποιούν οι επιστήμονες μετά τη φωτιά στον χώρο ανακύκλωσης

Την προσοχή των κατοίκων του δήμου Ωραιοκάστρου που έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό εξαιτίας της φωτιάς σε εταιρία ανακύκλωσης στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στην περιοχή της Νεοχωρούδας, εφιστά ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, όπως ενημερώνει το thesspost.gr.

Η φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς το πρωί της Τρίτης (21.04.2026), ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112 με οδηγία στους πολίτες «να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η καύση ανακυκλωμένων υλικών με πλαστικά και άλλα είδη, δημιουργεί τοξικές ενώσεις, γι’ αυτό και πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες του 112.

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δε θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια».

Ο κ. Σαρηγιάννης συστήνει ιδιαίτερα στα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού.

«Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως το κέντρο, δε νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών».



Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάσβεση της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα ενώ συνδράμουν σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης υλικών, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026

Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα

Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026

Οι αρμόδιοι αναφέρουν πως το μήνυμα του 112 στάλθηκε για προληπτικούς λόγους και η φωτιά είναι υπό σχετικό έλεγχο αν και η κατάσβεσή της θεωρείται δύσκολη λόγω των εύφλεκτων υλικών που καίγονται.