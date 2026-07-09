Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος

Δύο άτομα, ηλικίας 30 και 50 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, αρχικά ελέγχθηκε ο 30χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε συσκευασία με περίπου πέντε γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε προμηθευτεί από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης στην Θεσσαλονίκη.

Ακολούθησε έρευνα στο κατάστημα, ιδιοκτησίας του 50χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερες από 100 συσκευασίες με ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σκευάσματα για τη στυτική δυσλειτουργία που διατίθενταν χωρίς άδεια, καθώς και δέκα θρυμματιστές κάνναβης.

Παράλληλα, οι λιμενικοί κατάσχεσαν:

ένα σπρέι πιπεριού,

ένα ξύλινο γκλοπ,

ένα αλουμινένιο μπαστούνι μπέιζμπολ,

ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και φυσίγγια,

χρηματικό ποσό ύψους 6.374,10 ευρώ και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος και σε δεύτερο κατάστημα που διατηρεί ο 50χρονος στην Πολίχνη, όπου ο ίδιος παρέδωσε στις αρχές ακόμη ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και φυσίγγια.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και άλλων συναφών διατάξεων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Όλα τα κατασχεθέντα μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται ως πειστήρια της υπόθεσης.