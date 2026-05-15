Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 37χρονος που προσπάθησε να βιντεοσκοπήσει 45χρονη σε τουαλέτες – «Θα κοιτάξω να πάω μπροστά στη ζωή μου»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που είχε συλληφθεί γιατί προσπάθησε να βιντεοσκοπήσει μια 45χρονη σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν ημίγυμνες και γυμνές γυναίκες.

Όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (12.5.26) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν στο αθλητικό κέντρο και, ενώ ήταν στις γυναικείες τουαλέτες, αντιλήφθηκε ένα χέρι κάτω από την πόρτα της καμπίνας να τη βιντεοσκοπεί με κινητό που κρατούσε.

«Έχω μετανιώσει και απολογούμαι πρώτα από όλα στην ίδια μου την οικογένεια για αυτό που έκανα. Από εδώ και πέρα θα κοιτάξω και με τη βοήθεια του Θεού να πάω μπροστά στη ζωή μου», δήλωσε ο 37χρονος στην απολογία του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.



«Το συνολικό του υλικό δεν έχει αναρτηθεί ποτέ και δεν έχει γίνει γνωστό σε τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε τρόπο, έχει κατασχεθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστούν πρόσωπα καθώς δεν αποτυπώνονταν ποτέ», δήλωσε ο δικηγόρος του 37χρονου, Σωτήρης Νάστας. «Αφέθηκε ελεύθερος γιατί εκτιμήθηκε τόσο ο χαρακτήρας όσο και το ποιόν του, έχουν επιβληθεί κάποιοι όροι, τους οποίους δεν θα εξειδικεύσω».

Η καταγγελία της 45χρονης

«Βρισκόμασταν στο ΔΑΚ Καλαμαριάς για ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Είχα συνοδεύσει το γιο μου γιατί συμμετείχε στις εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή πήγα στην τουαλέτα. Υπήρχε πολύς κόσμος στις γυναικείες τουαλέτες και παρατηρώ ότι η μία εκ των δύο τουαλετών της γυναικείας ότι ήταν κλειδωμένη. Άρχισα να χτυπάω την πόρτα, χτύπησα μία, χτύπησα δύο, χτύπησα τρεις φορές την πόρτα. Δεν απαντούσε κανείς, μόνο στην τελευταία φορά γύρισε, άκουσα μια αντρική φωνή να λέει “Άλλος”».

«Εγώ εκείνη την ώρα, μου πέρασε έτσι από το μυαλό ότι “άντρας στις γυναίκες;” και ήρθε η σειρά μου να πάω τουαλέτα, αλλά το σκεφτόμουν. Και ξαφνικά βλέπω από το διαχωριστικό των δύο γυναικείων τουαλετών κάτι μαύρο να κινείται. Και γυρνάω και κοιτάζω και βλέπω ότι κάποιος, κάποιος, κάποια δεν γνώριζα προς στιγμήν, ότι είχε το κινητό του ανοιχτό με την κάμερα και ότι τραβάει. Είχα προλάβει και είχα κατεβάσει το παντελόνι με το εσώρουχό μου κανονικά. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, αλλά απευθείας στο μυαλό μου πήγε στο «άσε με εμένα, πόσα ανήλικα κοριτσάκια μπήκαν εδώ μέσα τόση ώρα;”», αναφέρει η γυναίκα και συνεχίζει για την περιπέτεια που έζησε:

«Έβαλα το χέρι μου απευθείας κάτω από το διαχωριστικό για να μπορέσω να πάρω το κινητό του, αλλά το τράβηξε, δεν μπόρεσα. Ντύθηκα, πήγα στη διπλανή την τουαλέτα, άρχισα να ουρλιάζω, να φωνάζω «Βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω». Δεν έβγαινε, κλωτσούσα πόρτες τέτοια να τις σπάσω. Εν τέλει βγήκε. Μου είπε ότι δήθεν μπερδεύτηκε και ότι δεν είχε κινητό, όμως το είδα που το είχε αφήσει στο πάτωμα. Φώναξα τους υπεύθυνους να έρθουν. Ήρθαν και άρχισαν να καλούν αστυνομία, εγώ ήμουνα εκεί, πήγε κάποια στιγμή να φύγει, μπήκα μπροστά του, του είπα “μόνο πάνω από το πτώμα μου λέω θα φύγεις λέω από εδώ μέσα”. Ξανά ήρθαμε σε αντιπαράθεση. Πήρε το κινητό στα χέρια του και άρχισε να το σπάει. Δόξα τω Θεώ, με φώτισε ο Θεός εκείνη την ώρα, εγώ αυτό λέω γιατί σαν άνθρωπος δεν το ‘χω γενικώς με την όλη κατάσταση, αλλά τελικά κατάλαβα ότι κρύβω δύναμη μέσα μου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς σε τέτοια γεγονότα. Ή θα φωνάξεις, ή θα ορμήξεις, θα σιωπήσεις, ο,τιδήποτε».

