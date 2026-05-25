Θεσσαλονίκη: Η «αιματοβαμμένη» σκηνή του εγκλήματος και η απαθής αντίδραση του 30χρονου που δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες από την σκηνή της δολοφονίας του 67χρονου από τον 30χρονο γιο του, καθώς και η αντίδραση του όταν η κόρη του θύματος μπήκε μέσα στο σπίτι και αντίκρισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος και τον αδελφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του μετά το στυγερό έγκλημα. Αυτή την ώρα ο 30χρονος έχει φτάσει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (23/5/2026) όταν ο 30χρονος δολοφόνησε τον πατέρα του στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, μετά τσακωμό που ωστόσο εκείνος δεν θυμάται. Εκείνος παραδέχθηκε προανακριτικά την Κυριακή (24/5/2026) ότι αυτός τον σκότωσε, όμως ανέφερε ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από την πράξη καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Η σορός του 67χρονου βρέθηκε από την κόρη του στο κρεβάτι του στο ημιυπόγειο καθώς αυτή τον έψαχνε για αρκετές ώρες και πήγε από το σπίτι για να τον βρει. Όταν έφτασε αντίκρισε το πτώμα του στο ημιυπόγειο και όταν ανέβηκε στον πάνω όροφο του σπιτιού βρήκε τον αδελφό της να κοιμάται.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον ρώτησε εκείνη την ώρα τι έγινε και αυτός της απάντησε ότι τον σκότωσε το προηγούμενο βράδυ.

Δίπλα στο κεφάλι του θύματος βρέθηκε ένα κατσαβίδι μήκους 21 εκατοστών που έφερε ίχνη αίματος. Απέναντι από τη σορό, και ανάμεσα σε πολλές συσκευασίες φαρμάκων, βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς που έφερε επίσης ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με την αυτοψία που έγινε στο σημείο από την ιατροδικαστή, η σορός του 67χρονου έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο ακριβής αριθμός των χτυπημάτων αλλά και το όργανο με το οποίο προκλήθηκαν αυτά, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν λόγω μεγάλης ποσότητας αίματος.

Στο υπνοδωμάτιο του δράστη στον επάνω όροφο του σπιτιού βρέθηκαν πολλές συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ στο μπάνιο στο καλάθι με τα άπλυτα βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς μία ζακέτα που έφερε ίχνη αίματος.

Ο 30χρονος που παραδέχθηκε προανακριτικά ότι αυτός σκότωσε τον πατέρα του ανέφερε πως όταν κατέβηκε ο ίδιος στο ημιυπόγειο ο πατέρας του καθόταν στο κρεβάτι του και έβλεπε τηλεόραση. Τότε χωρίς να θυμάται γιατί, τον χτύπησε με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά.

Ο 30χρονος έχει φτάσει στον εισαγγελέα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

