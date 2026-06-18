Θεσσαλονίκη: «Με έδεσαν, έβγαλαν όπλα, πριόνι, και μια λεπίδα», λέει ο 25χρονος που έπεσε θύμα ληστείας από τον 20χρονο και τον 16χρονο

Μία απίστευτη υπόθεση ληστείας και εκβιασμού αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν από την Αστυνομία σε βάρος ενός 25χρονου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα δύο αδέλφια μαζί με τρεις ακόμη νεαρούς συνεργούς τους παρέσυραν έναν 25χρονο σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης 17.06.2026. Εκεί, με απειλές και τη χρήση όπλου και μαχαιριού, τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό τους, με το νεαρό θύμα να αναφέρει ότι ο 20χρονος δράστης της ληστείας είναι ο σύντροφος της αδερφής του.

Ο 25χρονος μίλησε στο newsit.gr και αποκάλυψε τα όσα έζησε στα χέρια των δραστών, με τους δύο από αυτούς που συνελήφθησαν να είναι από το οικείο του περιβάλλον.

«Είμαι καλά γενικά αλλά ψυχολογικά όχι και τόσο», είπε αρχικά.

«Ο 20χρονος είναι το αγόρι της αδερφής μου και ο άλλος είναι ο αδερφός του που είναι ανήλικος. Του είχα δώσει κάποια στιγμή 800 ευρώ για να βάλει μια εξάτμιση στο αυτοκίνητο του. Τα χρήματα αυτά δεν μου τα επέστρεψε ποτέ. Αυτό που έγινε το ανέφερα σε έναν συνεργάτη του. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Κανονίσαμε με τον 20χρονο να κάνουμε ένα φιλικό ραντεβού να μιλήσουμε» ανέφερε σχετικά.

«Μπήκα στο αυτοκίνητο του 20χρονου και μαζί ήταν και άλλα 4 άτομα. Με πήγαν σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο. Εκεί με έδεσαν, έβγαλαν όπλα, πριόνι, και μια λεπίδα. Απο το σοκ δεν μπορεί να θυμηθώ πολλά. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν και τους παρακαλούσα να μην το κάνουν.

Φοβήθηκα πολύ. Με το face ID μπήκαν στην εφαρμογή από το κινητό μου και έκαναν τη συναλλαγή των χρημάτων. Πήραν 19.900 ευρώ. Μετά με πήγαν και σε ΑΤΜ τραπεζών αλλά ήταν κλειστά και δεν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα.

Αφού έγινε αυτό με πήγαν στο σπίτι μου αλλά με απείλησαν να μην το μάθει κανείς και να μην πάω στις Αρχές να το καταγγείλω», περιέγραψε ο 25χρονος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, αεροβόλο και μαχαίρια. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι αναζητούνται από τις Αρχές.

Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών. Τα δύο αδέλφια στη Θεσσαλονίκη διώκονται πλέον για ληστεία, από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση). Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στη γ’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος οι οποίοι αναζητούνται.

To άρθρο Θεσσαλονίκη: «Με έδεσαν, έβγαλαν όπλα, πριόνι, και μια λεπίδα», λέει ο 25χρονος που έπεσε θύμα ληστείας από τον 20χρονο και τον 16χρονο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr