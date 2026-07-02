Θεσσαλονίκη: Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη ζητά ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», υπογραμμίζει ο Στέλιος Αγγελούδης για τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελούδης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα (μητέρας της πολιτευτή της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα), που τραυματίστηκε βαριά και έχασε τη ζωή της σε μία απ’ αυτές τις επιθέσεις.