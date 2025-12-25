Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα ενός από τα 6 άτομα που κατονόμασε για τον ομαδικό βιασμό της η 13χρονη

Σε τουαλέτες ενός υπόγειου πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, μόνη και αβοήθητη, εγκλωβισμένη στα χέρια 6 ατόμων, η 13χρονη περιγράφει τον ομαδικό βιασμό της. Ένα μαρτύριο που διάλυσε τη ζωή της. Η ανήλικη έχει καταγγείλει πως για ένα δίμηνο έπεφτε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και φοβόταν να μιλήσει.

H καταγγελία της 13χρονης αναστατώνει τη Θεσσαλονίκη, καθώς η ανήλικη έχει μιλήσει για τον ομαδικό βιασμό της από 6 άτομα, εκ των οποίων οι τέσσερις επίσης ανήλικοι, τόσο σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όσο και στις γυναικείες τουαλέτες πάρκινγκ.

Οι δράστες, όπως είπε, κατέγραφαν τους ομαδικούς βιασμούς και στη συνέχεια ανέβαζαν τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Στο Live News μίλησε την Τετάρτη (24.12.2025) η μητέρα ενός από τα έξι άτομα που κατονόμασε η 13χρονη. Η ίδια αρνείται τα όσα αποδίδονται στον ανήλικο γιο της. Λέει ότι το δικό της παιδί δεν φαίνεται σε κανένα από τα βίντεο. Το θέμα, όμως, είναι αν ο γιος της, ήταν εκείνος που κατέγραφε τις εικόνες φρίκης από το κινητό του τηλέφωνο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι», είπε η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι τέσσερις της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Ο δίμηνος εφιάλτης και το βίντεο της κακοποίησης

Όπως ανέφερε η 13χρονη, ο πρώτος ομαδικός βιασμός της σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Για ένα δίμηνο έκανε ό,τι της ζητούσαν, εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα του μυαλού της. Όταν βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των έξι.

«Τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν γίνει γιατί φαίνονται στο βίντεο. Δεν φαίνεται όμως το παιδί μου. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο που θα γίνει θα απαλλαγεί και θα φανεί η αλήθεια», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Η μητέρα του ανήλικου αρνείται πως η 13χρονη είχε σχέση με τον γιο της. Επαναλαμβάνει ότι η εμπλοκή του γιου της στην υπόθεση φρίκης, δε προκύπτει μέσα από αδιάσειστα στοιχεία.

«Δεν ξέρω γιατί είπε ότι ο γιος μου ήταν το πρώτο της αγόρι. Η ίδια είπε ότι είχε σχέσεις με άλλα παιδιά πιο πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί όπως σας λέω, το παιδί μου δεν φαίνεται στο βίντεο και δεν ήταν μπροστά στις πράξεις που καταγγέλλονται», συμπλήρωσε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Σε βάρος των έξι που κατονόμασε η 13χρονη, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, για εκδικητική πορνογραφία (σ.σ. revenge porn) και πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπάρχουν και μεγαλύτερα που έπρεπε να τα συγκρατήσουν», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Μιλώντας, επίσης, στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, για τον ομαδικό βιασμό που καταγγέλλει η 13χρονη, ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης είπε ότι «η ιατροδικαστική δείχνει κακώσεις».

Σημειώνεται, τέλος ότι ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών και αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.