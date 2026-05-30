Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο

Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην γαμπρό του το βράδυ της Παρασκευής (29.05.2026) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Μετά την επίθεση που έγινε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη και τελικά υπέκυψε στα βαριά τραύματά του τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι του 67χρονου με τον άτυχο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή γύρω στις 6 το πρωί του Σαββάτου (30.05.2026).

Τόσο το θύμα όσο και ο δράστης ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών ιδιαίτερα κάνναβης και ηρωίνης και έχουν φάκελο με πολλές συλλήψεις για μικροποσότητες στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 21:00, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών και ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα.

Ο 38χρονος κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι του πρώην πεθερού του, ο οποίος έπεσε αναίσθητος από την επίθεση αυτή. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διασωστικής ομάδας του ΕΚΑΒ ανέκτησε καρδιακό παλμό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου.

