Θεσσαλονίκη: Περαστικοί βρήκαν 7χρονη να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους – Συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας της

Ώρες αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 04.07.2026 στην καρδιά της πόλης, όταν μια ανήλικη μόλις 7 ετών εντοπίστηκε να περπατά ολομόναχη και χαμένη στη Θεσσαλονίκη.

Το μικρό κοριτσάκι περιφερόταν χωρίς καμία επίβλεψη στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν την τρομαγμένη ανήλικη.

Όπως αποδείχθηκε, το παιδί είχε καταφέρει να βγει από το σπίτι του χωρίς να το αντιληφθεί κανένας ενήλικας, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία.

Για την υπόθεση σήμανε συναγερμός στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου να συλλάβουν τον 25χρονο πατέρα της, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου και οδηγείται στον εισαγγελέα.