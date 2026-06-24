Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας στην 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με μαχαίρι, υπήκοος Ρουμανίας, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (26.06.2026) και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

«Η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν είναι η πρώτη φορά που υπέστη ξυλοδαρμό. Γιατί υπέστη ξυλοδαρμό προτού προβεί σε αυτή την ενέργεια. Ήταν σε μία κατάσταση ακραίου φόβου. Ήταν μία από τις πολλές φορές, που είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Αντέδρασε έτσι, στην προσπάθεια της να επιβιώσει. Στο παρελθόν, υπήρξε συμβάν που προσπάθησε να την πνίξει. Αμύνθηκε ξεκάθαρα, η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ. Δεν είχε καταγγείλει τα προηγούμενα περιστατικά βίας» δήλωσε η δικηγόρος της 29χρονης, Μαργαρίτα Συμεωνίδου.



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Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιώροφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.