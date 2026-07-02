Θεσσαλονίκη: Πώς έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα – Σε κινητά και κάμερες ψάχνει τους δράστες της επίθεσης η Αντιτρομοκρατική

Για 13 ολόκληρες ώρες πάλευαν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα, την Τετάρτη (01.07.2026) μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη.

Από τις ταυτόχρονες, τυφλές εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και ο πατέρας της που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η οικογένεια φέρεται να τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν στο parking της πολυκατοικίας τους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται για τον τρόπο που η Βάγια Νέστορα τραυματίστηκε θανάσιμα ήταν να κατέβηκε στην πυλωτή -μετά την πρώτη έκρηξη- για να σβήσει τις φλόγες και τότε να εξερράγη και το δεύτερο γκαζάκι σε απόσταση – αναπνοής από εκείνη.

Τα εγκαύματα που υπέστη κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της. Εν τέλει, 13 ώρες μετά έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Κάμερες και κινητά στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής

Τις έρευνες για τις 3 εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια των Αφροδίτη Νέστορα, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη έχει αναλάβει πλέον η Αντιτρομοκρατική.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, φέρεται πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες.

Οι δύο από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους.

Τα δύο σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/empristiki-epithesi-thessaloniki2-2.mp4

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, και αναζητά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα σημεία όπου έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

Στο αντιεξουσιασικό χώρο αναζητούν τους δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να κινούνται σε ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα που πιθανόν έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/thessaloniki-empristiki-epithesi.mp4

Παράλληλα, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της γυναίκας διαφοροποιεί σημαντικά τη βαρύτητα της υπόθεσης και μια δημόσια ανακοίνωση θα μπορούσε να οδηγήσει ευκολότερα στον εντοπισμό των δραστών μέσω ψηφιακών στοιχείων.