Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από πυροβολισμό στον Δενδροπόταμο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24.07.2026, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ένας 35χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 ο 35χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι δέχθηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το περιστατικό, το θύμα έφτασε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», όπου κάλεσε την ΕΛΑΣ για να καταγγείλει την αιματηρή επίθεση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα τραυματισμένο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.