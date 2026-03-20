Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός bodybuilder και TikToker για αναβολικά – Έφοδος της ΕΛΑΣ στο γυμναστήριό του

Αίσθηση στον χώρο του bodybuilding έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης γνωστού TikToker στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε με αναβολικά.

Ο 34χρονος TikToker, που έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, είναι πρωταθλητής στο bodybuilding ενώ μέσα από τα social media παρέχει online coaching και συμπληρώματα, συνελήφθη για κατοχή αναβολικών σε γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα διακίνησης αναβολικών, την Παρασκευή (20.03.2026).

Έγινε έφοδος στο γυμναστήριο που διατηρεί με τον πατέρα και την αδερφή του που συνελήφθησαν και αυτοί.

