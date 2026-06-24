Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη, καθόταν μεθυσμένη στο πεζοδρόμιο δίπλα στην κόρη της

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 37χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη που συνόδευε την ανήλικη κόρη της αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ, το βράδυ της Τρίτης (23.06.2026).

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 37χρονη να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της, στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εμφανώς ζαλισμένη, λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.

Η γυναίκα συνελήφθη καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.