Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον Αξιό Ποταμό

Μπροστά σε μια αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος εντός της κοίτης του Αξιού Ποταμού, προ των εκβολών του στο Θερμαϊκό κόλπο βρέθηκαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.

Με σκοπό τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και την διοχέτευση του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, τα προηγούμενα χρόνια ο 84χρονος προέβη στην αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος εντός της κοίτης του Αξιού Ποταμού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 84χρονου για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων πραγματοποιούταν εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της κοίτης του ποταμού Αξιού στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών, κάθε χρόνο κατά τον μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως το 2025.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών είναι να επέλθουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού καθώς και του Θερμαϊκού Κόλπου, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία και υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα της περιοχής

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.