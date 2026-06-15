Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 15.06.2026, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και άμεσα έφτασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr, οι πυκνοί μαύροι καπνοί, φαίνονται από πολύ μακριά και πνίγουν τη γειτονιά που εκδηλώθηκε το συμβάν.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/thessaloniki-fotia-synergeio.mp4

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην εξαπλωθεί σε παραδίπλα κτίρια και να τη σβήσουν όσο πιο άμεσα γίνεται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Οι κάτοικοι στα παρακείμενα κτίρια έχουν εκκενωθεί ενώ στην περιοχή έχει προκληθεί αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά ξέσπασε από αυτοκίνητο που έκανε σέρβις.