Θεσσαλονίκη: Όταν ο δολοφόνος της 47χρονης Μαρίας προσπαθούσε να «βοηθήσει» στην υπόθεση εξαφάνισής της

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Θεσσαλονίκη από τη διπλή δολοφονία στη Μενεμένη, με θύματα τη 47χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις 3 Οκτωβρίου 2024, και τη 43χρονη Βίκυ Κουτσάκη, που χάθηκε στις 3 Ιουλίου 2025.

Ο 52χρονος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης λέγοντας πως την σκότωσε στο υπόγειο της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου έκαναν ναρκωτικά.

Υποστήριξε πως τον ενοχλούσε η φωνή της ενώ μίλαγε στο τηλέφωνο. Έτσι της έκλεισε το στόμα και την στραγγάλισε. Στη συνέχεια πέταξε την σορό της στα σκουπίδια.

Το δεύτερο θύμα, η 43χρονη Βίκυ Κουτσάκη εξαφανίστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ο 52χρονος υποστήριξε πως ποτέ δεν την πείραξε και ότι πέθανε κατά τη διάρκεια του ύπνου της. Ισχυρίστηκε πως φοβήθηκε να ενημερώσει τις αρχές και έτσι έκρυψε τη σορό στο δώμα του κτιρίου, κάτω από κουβέρτες για να κρύψει την μυρωδιά της σορού που από στιγμή σε στιγμή θα έμπαινε σε διαδικασία αποσύνθεσης.

«Δεν είχαμε καταλάβει απολύτως τίποτα. Ούτε μυρωδιά ούτε κάτι ύποπτο. Ίσως γιατί εμείς μένουμε στον πρώτο όροφο και η σορός βρισκόταν στο ρετιρέ. Η μυρωδιά πάει προς τα πάνω. Τον ξέραμε τον δράστη, ήταν χρόνια χρήστης», αποκάλυψε στο «Φως στο Τούνελ» του MEGA γειτόνισσα του δράστη.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ένας 50χρονος ο οποίος κατηγορείται για συναυτουργία. Και οι 2 κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Όταν ο 52χρονος προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του

Η ίδια εκπομπή έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας από τον Οκτώβριο. Προσπαθώντας να ελέγξει πληροφορίες που είχε, έφτασε άμεσα στον 52χρονο και ήρθε σε επικοινωνία μαζί του.

Εκείνος επέλεξε να έρθει σε επαφή, όχι για να αποκαλύψει όλα όσα είχε κάνει αλλά για να αποπροσανατολίσει και να κερδίσει χρόνο.

Εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει και παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο.

«Τη Μαρία την γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη», είχε πει. Με ήρεμο τόνο και δίνοντας αποσπασματικές, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω του.

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε ‘αντί να παίρνω λεωφορεία, μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο;” Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά».

Η επικοινωνία στη συνέχεια κόπηκε απότομα.

Σε άλλη εκπομπή, η Αγγελική Νικολούλη τον αιφνιδίασε, αποκαλύπτοντας ότι το βράδυ της εξαφάνισης, Τετάρτη προς Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, η Μαρία τού τηλεφώνησε και μίλησαν αρκετή ώρα.

«Η Μαρία χάθηκε εκείνη τη νύχτα. Σε κάλεσε. Θυμάσαι τι σου είπε; Ζήτησε βοήθεια;».

Ο 52χρονος περιέγραψε μία κοπέλα αναστατωμένη και σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Όχι ήταν δακρυσμένη, της είχε ψάξει τις τσάντες ήταν αγχωμένη πολύ. Εγώ την είδα στην Αριστοτέλους να την χτυπάει αυτός ο Σ. και μου ζήτησε να την μεταφέρω στον Δενδροπόταμο γιατί μένω στη Μενεμένη. Ήθελε να την πάω στο μέρος που αγοράζουν ναρκωτικά αλλά της ξεκαθάρισα ότι δεν μπορώ να την πάω μέχρι εκεί αλλά στους Αγίους Πάντες», είπε, χρησιμοποιώντας πληθυντικό, σαν να ήθελε να κρατήσει απόσταση.

«Εγώ της ξεκαθάρισα ότι έχω άλλη σχέση και εκείνη ήταν με άλλον. Μου είπε ότι μαλώσανε. Την έβλεπα με μαυρισμένα μάτια, να κλαίει».

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύποπτο «φίλο» στον οποίο τηλεφώνησε η άτυχη Μαρία το βράδυ της εξαφάνισής της συνεχίστηκε, με εκείνον να προσπαθεί να βάλει στο κάδρο του υπόπτου τον άντρα που την φιλοξενούσε εκείνη την περίοδο.

«Τον ήξερα τον συγκάτοικό της. Μου είχε πει ότι φιλοξενούσε τη Μαρία σε ένα σπίτι που του είχε παραχωρήσει ο εργοδότης του. Μου έλεγε ότι τον έκλεβε».