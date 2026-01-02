Θεσσαλονίκη: 20χρονη έδειρε μεθυσμένο που την παρενόχλησε σε μπαρ

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.

Όλα συνέβησαν όταν ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε την κοπέλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.