Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών

Όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν αύριο 20/12/2025 και το επόμενο Σάββατο 27/12/2025 το μετρό της Θεσσαλονίκης, τέσσερις γραμμές του ΟΑΣΘ και δύο ακόμη δρομολόγια που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιβάτες κατά την εορταστική περίοδο και να ενισχυθεί η ασφάλεια στις νυχτερινές μετακινήσεις.

«Η πιλοτική αυτή δράση αποτελεί πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στην οποία ο ΟΑΣΘ ανταποκρίνεται με χαρά», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης και συμπληρώνει ότι στόχος είναι να διευκολυνθούν οι μόνιμοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αλλά και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή, μέσω της 24ωρης λειτουργίας του μετρό και κάποιων λεωφορείων.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται, εκτός από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο), οι γραμμές του ΟΑΣΘ οι γραμμές 6 Καλαμαριά – Βενιζέλου, 14 Άνω Τούμπα – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 27 Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο και 32 Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους.

Επιπλέον, οι γραμμές 58 και 66 των ΚΤΕΛ θα λειτουργούν επίσης σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις διαδρομές Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα πραγματοποιούνται κάθε περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ισχύει η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Όπως έχει επισημάνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, η εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου στην Αθήνα δείχνει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν αποτελεί μόνο διευκόλυνση, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις πιο επικίνδυνες νυχτερινές ώρες του Σαββάτου.

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσαρμόζονται στις ανάγκες της πόλης. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια», σημειώνει ο κ. Ταγγίρης.