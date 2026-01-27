Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν – Νεκρή και 42χρονη στο ίδιο κτίριο, επίσης αγνοούμενη

Μια εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφονία μίας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024. Οι αποκαλύψεις του δράστη, ωστόσο, οδηγούν την Ασφάλεια στην έρευνα και ενός δεύτερου θανάτου στο ίδιο κτίριο, δημιουργώντας υπόνοιες για τη δράση ενός «serial killer».

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, ο 52χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη 46χρονη στις 30 Οκτωβρίου 2024 στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μαζί τους ήταν ακόμη ένας άνδρας, επίσης χρήστης.

Όπως ισχυρίζεται, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια.

Η δήλωση της εξαφάνισης της 46χρονης είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι δεν είχε επικοινωνήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, μίας 42χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό.

Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρισκόταν μαζί στο υπόγειο.

«Κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε» ισχυρίστηκε συγκεκριμένα.

Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις εξαφανίσεις των δύο γυναικών, η αστυνομία αναζήτησε κοινά τους στοιχεία, αφού τα ίχνη τους χάθηκαν και στην ίδια πόλη, τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, βρήκαν έναν κοινό γνωστό, τόσο της 46χρονης όσο και της 42χρονης, και αυτός ήταν ο 52χρονος.

Πλέον, οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Να σημειωθεί ότι δεδομένη θεωρείται και η σύλληψη του άνδρα που, σύμφωνα με τον δράστη, ήταν μαζί του στο υπόγειο όταν σκότωσε την πρώτη κοπέλα.

Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.