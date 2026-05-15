Θρήνος στην Ηλιούπολη: Πέθανε η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγικός επίλογος στο περιστατικό στην Ηλιούπολη με την πτώση των δυο κοριτσιών στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας έξι ορόφων καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ για τον θάνατο της 17χρονης που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη αναφέρει τα εξής: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της» ανακοίνωσε το ΚΑΤ».

Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν σταθεροποιήσουν το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Το αδιανόητο περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026), όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μια εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτή.

Ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Στην ταράτσα η μια από τις 17χρονες άφησε το σακίδιό της μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα, το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της.

Το σημείωμα και το άγχος για τις Πανελλήνιες

Το σημείωμα που άφησε η 17χρονη είναι γροθιά στο στομάχι. Δεν χωράει ο νους πως ένα νέο κορίτσι πάλευε με την κατάθλιψη και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο γράμμα της αναφέρθηκε και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα έδινε και που ένιωθε «ότι δεν θα περάσει».

Η κατάληξη του γράμματος πως «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» είναι γροθιά στο στομάχι για το πως βιώνουν αρκετοί νέοι τον φόβο της αποτυχίας.

Το γράμμα αναφέρει τα εξής: Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Συγκλονίζει ο καθηγητής των κοριτσιών:«Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι λάτρευαν»

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Ο καθηγητής των κοριτσιών δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί.

Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», είπε.

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία.

Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Ο δήμος Ηλιούπολης είχε κηρύξει τριήμερο πένθος

Η δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και κήρυξε τον δήμο σε τριήμερο πένθος.

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επίσης τονίζει πως κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες, πως αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου και πως οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.