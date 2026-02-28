Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 12χρονος Βασίλης

Βαρύ το πένθος στη Νέα Μάκρη από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του 12χρονου Βασίλη, πρώην αθλητή του Αστέρα.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος Αστέρα Νέας Μάκρης με ανακοίνωση του στην οποία αναφέρεται πως ο μικρός Βασίλης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή, που προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15.00 μ.μ.

Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους».

Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον μικρό Βασίλη στο κοιμητήριο Αργυρούπολης.