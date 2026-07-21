Θρίλερ στην Κυψέλη: Δεν ανήκει στη Γιου Τινγκ η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα – Εντείνονται οι έρευνες των αρχών

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Κυψέλη συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα για την γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, αφού πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι η σορός δεν ανήκει στην Κινέζα, Γιου Τινγκ, που αγνοείται.

Η βαλίτσα που είχε μέσα σορό γυναίκας, περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρων, βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων, στην Κυψέλη το περασμένο Σάββατο (18/7/2026) από έναν άστεγο και από τότε σήμανε συναγερμός στις αρχές για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μύρισε μια έντονη δυσοσμία, ακολούθησε τη μυρωδιά και οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο του παλιού, βιομηχανικού κτιρίου όπου εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Άμεσα κάλεσε την αστυνομία, ο χώρος αποκλείστηκε ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό.

Το όνομα της Γιου Τινγκ είχε αναφερθεί αλλά μετά τις έρευες και αφότου ο σύζυγος της Κινέζας είχε δώσει DNA μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αρχλες έκαναν τι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και δεν υπήρξε ταυτοποίηση της νεκρής με τη μεσίτρια.

Πλέον αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

Έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού

Παρά τις έρευνες, η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Τα αποτυπώματά της ελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ωστόσο δεν αντιστοιχούν σε κάποιο καταγεγραμμένο πρόσωπο στις βάσεις δεδομένων των Αρχών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίησή της.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρουχισμός του θύματος, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν παραπέμπει σε περιθωριοποιημένο άτομο.

Η γυναίκα φορούσε ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα μαύρο σορτσάκι γαλλικής εταιρείας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ελπίζοντας ότι θα οδηγηθούν στην ταυτότητα του θύματος και στην εξιχνίαση της υπόθεσης.