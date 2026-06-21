Θρίλερ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: 70χρονος βρέθηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού – Τον εντόπισαν παιδιά

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου η είδηση του θανάτου ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου στην είσοδο του χωριού. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi, τον άνδρα στο χωριό του Αγρινίου εντόπισαν χωρίς τα ρούχα του, παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα παιδιά σταμάτησαν μια διερχόμενη οδηγό δικύκλου και της ζήτησαν βοήθεια, με την ίδια να ειδοποιεί αμέσως τις Αρχές.

Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Παράλληλα, συγκεντρώνονται στοιχεία και καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στους κατοίκους του χωριού. Πολλοί έσπευσαν στο σημείο μόλις πληροφορήθηκαν το περιστατικό, προσπαθώντας να μάθουν τι είχε συμβεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχει κάποιο άλλο ενδεχόμενο που εξετάζουν οι Αρχές. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της νεκροψίας – νεκροτομής που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες.