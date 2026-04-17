Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.04.2026) σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας αναφέρουν ότι έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου από διαμέρισμα πολυκατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρχές ένας άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα στην οδό Κολοκοτρώνη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας, αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση.