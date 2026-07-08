Θριάσιο: «Φέρε το όπλο να τους σκοτώσουμε» φώναζαν οι Ρομά που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο νοσοκομείο

Η προτεραιότητα σε επείγον περιστατικό φαίνεται να στάθηκε η αφορμή για όσα εξελίχθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο το απόγευμα της Τρίτης (7.7.26) όταν Ρομά επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές γιατί καθυστερούσε η διενέργεια αξονικής τομογραφίας συγγενούς τους.

Όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ όταν μετά από τραυματισμό έφτασαν στο Θριάσιο νοσοκομείο ένα παιδί και δυο ενήλικες τραυματίες. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε ότι έπρεπε να πάνε το παιδί σε νοσοκομείο Παίδων και αυτό σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που δόθηκε σε άλλο επείγον περιστατικό, βάση πρωτοκόλλου, φαίνεται να ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν να διαμαρτύρονται οι Ρομά συγγενείς του παιδιού και των δυο τραυματιών και εν συνεχεία να σπάνε ότι βρουν στο πέρασμά τους.

«Οι γιατροί προσπάθησαν να κρατήσουν το παιδί αλλά ήταν μικρό, η κατάσταση ξέφυγε και κάλεσαν την αστυνομία οι συνάδελφοι», λέει στο newsit.gr o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Χθες, γύρω στις δέκα το βράδυ πήγαν στο Θριάσιο επτά-οκτώ Ρομά από τα Σπάτα μαζί με ένα παιδάκι δύο ετών, το οποίο είχε ένα τραύμα και χρειαζόταν ράμματα. Οι συνάδελφοι κατάφεραν με δυσκολία να το κρατήσουν, αλλά επειδή ήταν πολύ μικρό για να γίνει εκεί η συρραφή, έπρεπε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων. Μόλις τους είπαν ότι το παιδί πρέπει να πάει στο Παίδων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα μέσα στο νοσοκομείο και να φωνάζουν “φέρε το όπλο να τους σκοτώσουμε”. Δεν ήθελαν να πάνε στο Παίδων», τονίζει και επισημαίνει:

«Μαζί τους ήταν και άλλοι δύο τραυματισμένοι, μεγαλύτερης ηλικίας, που επίσης χρειάζονταν ράμματα. Κλήθηκε η Αστυνομία. Μέχρι να φτάσει, οι δύο τραυματισμένοι εξαφανίστηκαν. Το παιδάκι τελικά κατάφεραν να το ράψουν. Η Αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα, γιατί είχαν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές μέσα στο νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι έδωσαν καταθέσεις, όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και όλα συνεχίστηκαν σαν να μη συνέβη τίποτα, όπως δυστυχώς συμβαίνει πάντα».

«Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και χθες το βράδυ, περίπου στις 22:00, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Δύο ζευγάρια συνόδευαν έναν Ρομά, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και έπρεπε να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία», λέει και συνεχίζει περιγράφοντας το περιστατικό:

«Την ίδια στιγμή έφτασε ένα εξαιρετικά επείγον περιστατικό που χρειαζόταν άμεσα εμβολισμό για ανεύρυσμα. Ήταν κυριολεκτικά ζήτημα δευτερολέπτων για τη ζωή του ασθενούς. Οι νευρολόγοι και οι ακτινολόγοι έκριναν ότι αυτό το περιστατικό έπρεπε να προηγηθεί. Επειδή δόθηκε προτεραιότητα στο επείγον περιστατικό, οι συνοδοί άρχισαν να προσπαθούν να σπάσουν την τζαμαρία των εξωτερικών ιατρείων και να προκαλούν αναστάτωση μέσα στο νοσοκομείο. Η εικόνα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Εκτιμώ ότι περίπου το 70% των περιστατικών βίας στα νοσοκομεία προέρχεται από ομάδες Ρομά. Έρχονται μαζικά, δεν σέβονται τα πρωτόκολλα λειτουργίας, προκαλούν φθορές, επιτίθενται στο προσωπικό και έχουν τραυματίσει εργαζόμενους. Έχουν υπάρξει περιστατικά όπου έχουν βγάλει ακόμη και όπλα ή μαχαίρια.

Τέλος, ο Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει για ακόμα μια φορά την ανάγκη για περισσότερη φύλαξη στα νοσοκομεία.

«Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη των νοσοκομείων, να υπάρξουν παρεμβάσεις και ενημέρωση προς τις κοινότητές τους και να υπάρχει μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας στα νοσοκομεία. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από καθαρή τύχη δεν έχει χαθεί μέχρι σήμερα κάποια ανθρώπινη ζωή», συμπληρώνει.

To άρθρο Θριάσιο: «Φέρε το όπλο να τους σκοτώσουμε» φώναζαν οι Ρομά που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr