Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ο συντηρητής που βρισκόταν μέσα

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε ενώ μέσα ήταν ο συντηρητής του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια με τον άτυχο άνδρα να ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ασανσέρ την ώρα της πτώσης, το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025.

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική, έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Το πλήθος ήταν σοκαρισμένο από το ατύχημα που συνέβη μπροστά στα μάτια του, με τον άνδρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

