Ισοβίτης στις φυλακές Διαβατών ο εντολέας της επίθεσης με χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι του Ντογιάκου

Ισόβια καταδικασμένος κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών φέρεται να είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε και έδωσε την εντολή για την επίθεση με χειροβομβίδα κοντά στην κατοικία του Ισίδωρου Ντογιάκου, την οποία οι αστυνομικές Αρχές απέτρεψαν λίγο πριν εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ισοβίτης, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών συλληφθέντων, φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό του σχεδίου μέσα από τις φυλακές, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες στον εκτελεστή για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνταν η επίθεση με χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως εντολέας είχε δώσει σαφή εντολή στον δράστη να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτό καταδεικνύει πως οι εμπλεκόμενοι ήταν διατεθειμένοι να προκαλέσουν ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιό τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση του βασικού υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία ότι ένας Αιγύπτιος προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση σε βάρος δικαστικού λειτουργού και είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση τις κινήσεις του.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν πριν εκδηλωθεί η επίθεση. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε κατοικία συνεργού του στα νότια προάστια, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, μετέβη προκειμένου να παραλάβει τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατέσχεσαν τη χειροβομβίδα πριν αυτή χρησιμοποιηθεί.Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα.

Πρόκειται για τον Αιγύπτιο που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, τον συνεργό του, από το σπίτι του οποίου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα, καθώς και τον ισοβίτη κρατούμενο των φυλακών Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός και ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για το χτύπημα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, ενώ ερευνούν τις επικοινωνίες και τις επαφές των συλληφθέντων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο ή αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στην οργάνωση της επίθεσης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης, ο λόγος για τον οποίο επελέγη ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός ως στόχος, καθώς και το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με άλλες ποινικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις ή διώξεις όσο προχωρά η αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.