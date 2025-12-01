Ιωάννα Τούνη: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκαλύπτει τι κατέθεσε ο Δημήτρης Φιντιρίκος στη δίκη για το revenge porn

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί την influencer αποκάλυψε τα όσα είπε ο Δημήτρης Φιντιρίκος, όταν πήρε τον λόγο στη δικαστική αίθουσα την Παρασκευή (28-11-2025). Ο ποινικολόγος επανέλαβε σε άλλο σημείο πως τα απειλητικά μηνύματα με αποδέκτες τον ίδιο και την πελάτισσά του συνεχίζονται.

Η Ιωάννα Τούνη περιμένει να δικαιωθεί μετά την καταγγελία για revenge porn σε βάρος της. Αυτό όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έχει ενοχλήσει κάποιους που ζητούν, όπως είπε, να σταματήσουν οι ενέργειες σε βάρος των δύο κατηγορούμενων. Ο Δημήτρης Φιντιρίκος, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν ζήσει τα γεγονότα στη Χαλκιδική το 2017.

«Διερευνά τώρα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αν είναι πραγματικά τα στοιχεία ή αν είναι ψεύτικα, προέρχονται από συγκεκριμένο αριθμό που έχει όνομα και επίθετο. Λένε, ότι αν εμείς δεν σταματήσουμε, και όταν λέμε εμείς, εννοεί, ο αποστολέας, η κυρία Τούνη και εγώ, να κατηγορούμε τους δύο ανθρώπους που είναι στο εδώλιο αυτή τη στιγμή και αν καταδικαστούν εξαιτίας μας, θα μας σκοτώσουνε και θα μας κάνουν κομματάκια.

Ενημέρωσα την κυρία Τούνη, της έστειλα τα μηνύματα τα εκβιαστικά. Δεν εκβιάζομαι και όταν είδα τη στενοχώρια της κυρίας Τούνη, όταν έλαβε γνώση αυτών των απειλητικών μηνυμάτων και μου είπε: “Κύριε Μιχάλη, τι θα κάνουμε τώρα” Της είπα, “Είμαι δίπλα σου για να σε προστατεύσω”.

Η κυρία Τούνη δεν έχει δεχτεί κανένα μήνυμα, αλλά μετανοώ που δέχτηκα το αίτημα της κυρίας Ιωάννας Τούνη, να διεξαχθεί η διαδικασία η ποινική κεκλεισμένων των θυρών. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπήρχε δημοσιογραφικός κόσμος μέσα στην αίθουσα, θα ήτανε άλλη η ποιότητα των ερωτήσεων και η συμπεριφορά απέναντι στους μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεταν τι υπέστη ψυχολογικά και ηθικά η κυρία Ιωάννα Τούνη», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο «Πρωινό».

«Γίνεται μία προσπάθεια να αμφισβητείται ότι υπέστη ζημία, ηθική, τεράστια ζημία η κυρία Τούνη. Και γι’ αυτό βλέπετε η κυρία Τούνη βγάζει από μόνη της το παράπονο ότι εγώ είμαι το θύμα και αγωνίζεται για το αυτονόητο. Κατέθεσε ο κύριος Φιντιρίκος. Και είπε ο κύριος Φιντιρίκος, ότι “εγώ την είδα την κυρία Τούνη σε μια κατάσταση που καταλάβαινε, δεν καταλάβαινε και με τα χέρια μου τη σήκωσα και την πήγα στο δωμάτιο της κατοικίας μου για να μπορέσει να κοιμηθεί εκεί πέρα”.

Διότι έτσι έκρινε ένας εκ των κατηγορουμένων ότι έπρεπε να την πάει στο σπίτι του κυρίου Φιντιρίκου. Και εκείνη τη στιγμή, ερωτήθη από μέλος του δικαστηρίου, “μήπως ο κύριος κατηγορούμενος ήτανε μεθυσμένος και δεν καταλάβαινε και γι’ αυτό χαμογελούσε;” Και απάντησε ο κύριος Φιντιρίκος, “Μα πώς μπορούσε να ήτανε μεθυσμένος όταν πήρε την κυρία Τούνη, οδήγησε μια χαρά και ήρθε στο σπίτι μου και την άφησε σε εμένα;”

Δυστυχώς, κάτι δεν είναι στο θεσμικό ρόλο των δικηγόρων υπεράσπισης να ειρωνεύονται και να κινούν τα χέρια τους, αμφισβητώντας την αξιοπιστία ενός μάρτυρος. Έγινε και αυτό. Και η μάρτυς αντέδρασε. Και εκείνη τη στιγμή, το μέλος του δικαστηρίου που όφειλε να κάνει παρατήρηση στη συνήγορο για τη συμπεριφορά της, αντί να πράξει αυτό που λέει η δικονομία, απείλησε τη μάρτυρα ότι μπορεί να λάβει μέτρα πειθαρχικά εις βάρος της. Τα συμπεράσματα δικά σας…» κατέληξε σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην πρωινή εκπομπή του ANT1.

Σημειώνεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn την Παρασκευή (28.11.2025) διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.