Κάλυμνος: Νεκρός 56χρονος καλεσμένος σε γάμο – Έσκασε ο δυναμίτης που είχε μαζί του

Με αίμα βάφτηκε γάμος στην Κάλυμνο, καθώς ένας καλεσμένος έχασε τη ζωή του από έκρηξη δυναμίτη.

Το περιστατικό στον γάμο στην Κάλυμνο σημειώθηκε το Σάββατο (13.06.2026) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων με θύμα έναν 56χρονο.

Ο 56χρονος ήταν καλεσμένος στον γάμο όταν περίπου στις 18:30 ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξερράγη στα χέρια του. Η έκρηξη ήταν ισχυρή με συνέπεια ο άτυχος άνδρας να ακρωτηριαστεί.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού.

Εκεί όμως ο 56χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν τη ζωή άφησε την τελευταία του πνοή.

Έρευνες για τον θάνατο του άνδρα έχει ξεκινήσει η αστυνομία.