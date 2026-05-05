Κάτω Πατήσια: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Δείτε εικόνες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 04.05.2026, στα Κάτω Πατήσια, όταν ένα αμάξι τούμπαρε καταμεσής του δρόμου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην οδό Στρατηγού Καλάρη στα Κατω Πατήσια, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr, το μπλε αυτοκίνητο υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, τούμπαρε στην άκρη του διαζώματος.

Η κυκλοφορία, γινόταν με δυσκολία στο σημείο καθώς χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρουν αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.