Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο γιος του

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στην Βόρεια Κέρκυρα, αφού ο 40χρονος οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι νωρίτερα σήμερα (19.05.2026) δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στον δρόμο από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, όπου η γουρούνα στην οποία επέβαιναν ο 40χρονος πατέρας και ο 14χρονος γιος του, βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε χαντάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουρίστες από την Βρετανία.

Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών. Διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και ΕΚΑΒ μετέφεραν πατέρα και γιο στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάσταση του πρώτου κρίσιμη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος τουρίστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 14χρονος γιος του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά την πτώση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.