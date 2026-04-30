Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλη την Αθήνα – «Κατακόκκινος» ο Κηφισός, η Αττική οδός και το κέντρο

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» οι οδηγοί σήμερα Πέμπτη (30.04.2026), αφού η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει χτυπήσει κόκκινο, μόλις μία μέρα από την εργατική πρωτομαγιά.

Τεράστιες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως σε Λεωφόρο Κηφισού και Κηφισίας, Αττική οδό, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Παραλιακή.

Πολλοί φαίνεται πως είναι οι εκδρομείς που σπεύδουν να φύγουν από την Αθήνα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Στον Κηφισό έντονο πρόβλημα συναντάται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Την ίδια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά, ενώ στην Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση είναι εντονότερη στην άνοδο και ξεκινά από την συμβολή της με την Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέχρι και την Πεντέλη.

Με «βήμα σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο με το μεγαλύτερο πρόβλημα να συναντάται σε Πειραιώς, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Λεωφόρο Συγγρού και γύρω από το Μεταξουργείο.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και στον περιφερειακό Υμηττού. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από την Παιανία έως την Κηφισίας. Επίσης, κατακόκκινο είναι και το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τα Σπάτα.

Στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/hR6QXzeH7w — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 30, 2026

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30΄ από Φυλής έως Κηφισίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Αττικής οδού.