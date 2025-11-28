Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας έφερε η βροχή

Προβλήματα με το καλημέρα υπάρχουν στους δρόμους της Αττικής, καθώς η πρωινή καταιγίδα έφερε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Από νωρίς η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι έντονη. Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις υπάρχουν τόσο στην Κηφισίας όσο και στην Βουλιαγμένης όπου σε κάποια σημεία της έχει πλημμυρίσει. Προβλήματα παρουσιάζονται και στο κέντρο της Αθήνας.

Και στην Αττική Οδό αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 28, 2025

Και στον Σκαραμαγκά η κίνηση γίνεται με τεράστια δυσκολία.