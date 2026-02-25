Κίνηση στους δρόμους: Στα «κόκκινα» ο Κηφισός και η Κηφισίας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Για ακόμη μία ημέρα, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, όπου η κίνηση παραμένει έντονη σε πολλαπλά σημεία του οδικού δικτύου, δυσκολεύοντας την πρωινή μετακίνηση.

Συγκεκριμένα, αυξημένος φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, καθώς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη ροή οχημάτων εντοπίζεται επίσης στα εξής σημεία:

Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος και είσοδος)

Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών – Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ειδικότερα, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), αλλά και 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας αλλά και 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/Hz82Lctvhs — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 25, 2026

Οι οδηγοί για ακόμη μία ημέρα θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.