Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική οδός, Λεωφόρος Αθηνών και Κηφισίας

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί στην Αττική, αφού για ακόμη ένα απόγευμα η κίνηση τους δρόμους έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Το απόγευμα της Παρασκευής (13.03.2026) συναντώνται τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισίας, με τα οχήματα να κινούνται με βήμα «σημειωτόν». Η κίνηση είναι πολύ έντονη και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αττικής καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό, επικρατεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα» και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι το Αιγάλεω και στην κάθοδο από Αιγάλεω μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Στην Λεωφόρο Κηφισίας επίσης «κόκκινα» είναι και τα δύο ρεύματα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, ενώ η κίνηση συνεχίζεται ως και το κέντρο της Αθήνας. Σταματημένα είναι τα οχήματα, μάλιστα, σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου, Ακαδημίας αλλά και Συγγρού.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα νότια προάστια. «Ασφυκτιά» η Λεωφόρος Βουλιαγμένης ήδη από το ύψος του Βύρωνα, αλλά και σε Άγιο Δημήτριο, Άλιμο, Ελληνικό και Γλυφάδα. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος επίσης είναι ιδιαίτερα «γεμάτη» στο ρεύμα προς Βούλα.

Μεγάλο πρόβλημα επικρατεί και στην Λεωφόρο Αθηνών, από Αιγάλεω μέχρι το Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ανθούσα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/X7x1CvLCGG — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026

