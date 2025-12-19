Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αθήνας για ακόμα μία Παρασκευή (19/12/2025) με τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση να σημειώνονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Αττική οδό.

Συγκεκριμένα υπομονή πρέπει να έχουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού αυτή την ώρα (17:15), καθώς παρατηρείται έντονη συμφόρηση σχεδόν σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου, από τη Νέα Ερυθραία έως και το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Στο κέντρο της Αθήνας, στο «κόκκινο» βρίσκεται το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τόσο στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης όσο και στο τελευταίο τμήμα της ανόδου προς την Εθνική Πινακοθήκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται φυσικά και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.

Τέλος, προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.