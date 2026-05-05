Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Αθηνών και Αττική Οδό

Η κίνηση στους δρόμους και σήμερα Τρίτη (05.05.2026) θέλει υπομονή γιατί προβλήματα παρατηρούνται από τον Πειραιά μέχρι τη βόρεια Αθήνα.

Κίνηση στους δρόμους παρατηρείται έντονα από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από τον Σκαραμαγκά μέχρι τα ανατολικά.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από το Αιγάλεω μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Ακόμα περισσότερη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων δημιούργησε ένα ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη μισή ώρα. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι στα 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 10 λεπτά στις εξόδους για τη Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και καταλήγει μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στον Πειραιά, αλλά και την παραλιακή.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας με προβλήματα σε Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας σε άνοδο και κάθοδο.