Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Erminio με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Στο «κόκκινο» η μισή χώρα

Αντίστροφη μέτρηση για να «συναντηθούμε» με την κακοκαιρία Erminio! Θα φέρει βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας τα επόμενα 24ωρα. Τα πρώτα φαινόμενα θα αρχίσουν, μάλιστα, να εκδηλώνονται ήδη από την Τρίτη (31.03.2026), ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική, τις οποίες θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Erminio με ισχυρές καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος για να εκδηλωθούν πλημμύρες.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, οι οποίες θα επεκταθούν προς το βράδυ και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις, αναφέρει ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος.

Στα βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία αναμένονται και τοπικές καταιγίδες. Η Αττική, η Εύβοια και οι Σποράδες θα έχουν βροχές από αργά το βράδυ της Τρίτης προς τα μεσάνυχτα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται και με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Βροχή αναμένεται αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (01.04.2026) αναμένονται βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, λόγω της έλευσης βαρομετρικού χαμηλού. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ στα πελάγη. Σημαντικές ποσότητες βροχής, έως και 80-100 χιλιοστά, προβλέπονται για την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Οι θερμοκρασίες θα είναι 14°C στα βόρεια και 18-21°C στα κεντρικά και νότια.

Ο άστατος καιρός με βροχές θα διατηρηθεί και την Πέμπτη (02.04.2026) στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, αν και τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο εξασθενημένα σε σχέση με την Τετάρτη, αλλά και πάλι δυνατά κατά τόπους. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16-19°C, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Τρίτης 31 Μαρτίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης 1η Απριλίου

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Πέμπτης 2 Απριλίου

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Παρασκευής 3 Απριλίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός του Σαββάτου 4 Απριλίου

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Meteo: Το δελτίο καιρού για την Τρίτη (31.03.2026)

Επιδείνωση του καιρού στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι νότιων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 6 στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 31 Μαρτίου αρχικά αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Στη συνέχεια, θα επεκταθούν στα κεντρικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, και τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίο. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα για λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρική χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 1 έως 18, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νωρίς το πρωί από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά στη συνέχεια θα στραφούν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.