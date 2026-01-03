Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξεκινούν ξανά βροχές – Με μποφόρ και καταιγίδες θα πετάξουμε τον σταυρό τα Θεοφάνεια

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα (03.01.2026) με τον καιρό από εδώ και πέρα να θυμίζει και πάλι περισσότερο φθινόπωρο. Οι βροχές παίρνουν την θέση του τσουχτερού κρύου αν και λίγα χιόνια θα πέσουν στα ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως η παγωνιά των τελευταίων ημερών μας «αποχαιρετά» και μας υποδέχονται θερμότερες και υγρότερες αέριες μάζες που θα φέρουν ανεβασμένες θερμοκρασίες και βροχές.

Για τις επόμενες ημέρες και σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται αρκετές βροχές, υψηλές θερμοκρασίες αλλά και χιόνια που θα εκδηλωθούν μόνο στα ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, την ημέρα των Θεοφανείων αναμένονται καταιγίδες και βροχές που θα είναι κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στα βόρειο και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Μετά και τις παγωνιές των τελευταίων ημερών, αλλάζει σιγά σιγά η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μας έρχονται θερμότερες και υγρότερες αέριες μάζες κι έτσι οι επόμενες αρκετές ημέρες θα χαρακτηρίζονται από φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες με αρκετές βροχές, υψηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια πλέον στα ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας».

Ο καιρός σήμερα 03.01.2026

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 01 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή 04.01.2026

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 17 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 05.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός την Τρίτη – Θεοφάνεια 06.01.2026

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη 07.01.2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.