Καιρός: «Αποδυναμωμένος» φτάνει ο καύσωνας της Ευρώπης στην Ελλάδα μαζί με μπόρες – Πού θα ανέβει το θερμόμετρο και σε ποιες περιοχές θα βρέχει

Ο καύσωνας που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ευρώπη, προκαλώντας θανάτους και κάνοντας αφόρητη την καθημερινότητα σε πολλές χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία, φαίνεται ότι θα περάσει σχετικά ανώδυνα από την Ελλάδα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό αυτής της εβδομάδας και βροχές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις για τον καιρό, ολόκληρη η εβδομάδα θα κυλήσει με αστάθεια καθώς από το μεσημέρι της Τρίτης (30/6/26) η Ήπειρος η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία αλλά και τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και Δυτικής Πελοποννήσου θα έχουν βροχές, μπόρες ενώ στο Αιγαίο αναμένονται Βοριάδες που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Όσο τώρα για τις θερμοκρασίες – ρεκόρ της Ευρώπης, οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι «υπολείμματα» του φαινομένου θα φτάσουν στην Ελλάδα ωστόσο δεν θα προκαλέσουν ακραία. Τουλάχιστον όχι σε βαθμό ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα.

Την Τρίτη (30/6/26) και την Τετάρτη το φαινόμενο θα φέρει 35άρια ενώ το θερμόμετρο θα δείχνει τοπικά και 39 βαθμούς σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που είναι και το σημείο της χώρας μας που θα επηρεαστεί περισσότερο από αυτό το φαινόμενο.

Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη (30/6/26) από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα καταγραφούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.