Καιρός: Απόκριες με βοριάδες και τοπικές βροχές – Με αεράκι και συννεφιά η Καθαρά Δευτέρα

Με τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας θα κυλήσει η Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026), ενώ αύριο Καθαρά Δευτέρα θα υπάρχει αισθητή βελτίωση.

Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς θα έχει βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρες ασθενείς βροχοπτώσεις ή καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά της χώρας. Οι περιοχές που επηρεαστούν είναι η Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά την Καθαρά Δευτέρα, καθώς θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές το πρωί.

Ο καιρός σήμερα Κυριακή

Για σήμερα Κυριακή (22.02.2026) προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Κυκλάδες, Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι πιθανόν να σημειωθούν στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Κατά τόπους παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 7 βαθμούς), 4 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 12 βαθμούς), 9 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 13 βαθμούς στην Κρήτη, 6 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο σε μέτριους έως ισχυρούς 5-6 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες έως το μεσημέρι περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026)

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (24.02.2026)

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά. Στη Θράκη από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη (25.02.2026)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (26.02.2026)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.