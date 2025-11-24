Καιρός: Αρχίζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα χτυπήσει περισσότερο

Μετά την μικρή ανάπαυλα, η κακοκαιρία επιστρέφει στη χώρα μας, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό.

Η κακοκαιρία, αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές ωστόσο σε κάποιες από αυτές ο καιρός θα «αγριέψει» περισσότερο, με τους μετεωρολόγους να συστήνουν προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της ορεινής Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των Επτανήσων ενώ από το απόγευμα της Τρίτης (25/11/25) η βροχή θα φτάσει στις Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, ιδιαίτερα την Κέρκυρα, τους Παξούς και τις ακτές της Ηπείρου.

Η Αττική, αναμένεται να έχει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 12 μέχρι 20 βαθμούς ενώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα δείχνει 7 με 18 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε, όλη την εβδομάδα θα έχει βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως η κακοκαιρία θα χτυπήσει την Αττική κυρίως την Παρασκευή. Προβλέπει μάλιστα, πως μέσα σε διάστημα 4 ημερών θα πέσουν 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας, μέσα από το γραφικό του Windy:

Οι φόβοι των μετεωρολόγων επικεντρώνονται στις περιοχές που ήδη έχει πέσει πολύ νερό. Επιπλέον όγκοι νερού στην κορεσμένη γη μπορεί να φέρει νέες πλημμύρες ακόμη και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Τρίτη (25/11/25)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Στα δυτικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της). Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία έως 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.